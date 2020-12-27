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«Во имя лучшей защиты»: почему Россия и Британия объединились против коронавируса

Виталий Акиньшин
19:56 27.12.2020
В ООН неоднократно призывали страны объединить свои разработки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российский институт им. Гамалеи и британская компания AstraZeneca подписали договор о совместной работе по разработке вакцины от коронавируса. Институт уже успешно «пустил в народ» свою разработку «Спутник V», которая была создана при участии Минобороны РФ, но останавливаться на достигнутом не собирается.

Это первый случай, когда в борьбе с коронавирусом объединяют усилия две страны, находящиеся по разные стороны политических баррикад. ООН и Всемирная организация здравоохранения неоднократно призывали Россию и Великобританию объединить свои разработки – теперь это происходит на самом деле.

Объединиться призвал и президент России Владимир Путин – он выступил с речью после подписания меморандума.

«Подобная кооперация способна дать мощную отдачу, синергию, как для повышения эффективности, надежности самой вакцины, так и для ее большей доступности, что очень важно на сегодняшний день, доступности за счет внедрения различных схем вакцинации, а также организации современного производства и логистики, использования самых передовых промышленных мощностей в России и других странах мира» - заявил Путин.

Центр имени Гамалеи и компания «АстраЗенека» создали так называемые векторные вакцины – которые доставляют COVID-19 в клетки организма с помощью безопасного аденавируса.

Совместное лечение двумя вакцинами подразумевает, что пациенту сначала будет вводиться препарат «АстраЗенеки», а затем второй компонент «Спутника V» - таким образом российская вакцина максимально усилит эффект британской.

Новость о подписании меморандума быстро разнеслась по всему миру. «Спутником V» заинтересовались в Австрии, а также расположенные в Вене организации ООН и МАГАТЭ. О производстве вакцины Российский фонд прямых инвестиций уже договорился с Индией, Китаем, Бразилией и Кореей. Первые дозы препарата отправлены в Аргентину. Производство «Спутника В» уже начато в Казахстане, на подходе Белоруссия.

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