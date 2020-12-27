Два человека погибли при обрушении моста в Дагестане
Трагедия произошла в Хасавюртовском районе.
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В республике Дагестан возле села Ботаюрт произошло обрушение моста, в который врезался легковой автомобиль. Как сообщили в региональном МЧС, погибли два человека.
По данным службы, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в металлический мост, который находился на реконструкции. От полученных травм водитель и пассажир скончались на месте.
Сотрудникам МЧС удалось спасти из-под обломков одного человека.