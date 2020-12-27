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Синоптик дал прогноз на новогоднюю ночь в Москве

Алексей Курильченко
18:20 27.12.2020
К 31 декабря высота сугробов достигнет 10-12 сантиметров, а температура будет на уровне нуля градусов.
Синоптик дал прогноз на новогоднюю ночь в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь. По его словам, температура в праздник будет находиться на уровне нуля градусов. Также в столице будут наблюдаться небольшие осадки.

«В окрестностях Москвы — от минус двух до плюс трех. Чем западнее — там с вероятностью до плюс одного, чем восточнее — там с вероятностью слабых минусов» - цитирует слова синоптика агентство РИА Новости.

В ближайшие сутки Москва будет находиться под влиянием антициклона – 10 дней температура будет неустойчива. Ночь с 27 на 28 декабря будет самой холодной в месяце – температура может опуститься до -15 градусов.

Вечером 29 декабря начнется метель из-за приближения теплого фронта. Затем, 30 декабря, сугробы начнут таять – будет пасмурно, ожидаются небольшие осадки.

К 31 декабря высота сугробов будет на уровне 10-12 сантиметров. Москвичам стоит ожидать выпадение мокрого снега и дождя.

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