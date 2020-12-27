Врачи Татарстана вылечили 101-летнюю женщину от коронавируса

Врачи Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана вылечили от коронавирусной инфекции Мариам Надершину, которой исполнился 101 год. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на своей странице в Instagram.

«Мариам Хузеевне вчера исполнился 101 год, а сегодня ее выписывают из Республиканской клинической инфекционной больницы после успешного лечения от новой коронавирусной инфекции. Благодарю врачей за проделанную работу, а Мариам-апу поздравляю!» - написал Минниханов.

В Минздраве республики уточнили, что женщина провела в больнице восемь дней – она продолжит лечение амбулаторно.