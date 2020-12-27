Президент Абхазии Аслан Бжания заразился COVID-19
Болезнь проходит в легкой форме.
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
Президент Абхазии Аслан Бжания болен коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«У президента Абхазии Аслана Бжания выявлен коронавирус», - рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Лечение главы республики проходит амбулаторно, он чувствует себя хорошо. Самоизоляция президента проходит в официальной резиденции в Сухуме, он продолжает работать в удаленном режиме.
На сегодня 27 декабря в стране Абхазии зафиксировано 2 579 случаев заражения коронавирусом COVID-19.