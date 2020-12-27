Президент Абхазии Аслан Бжания заразился COVID-19

Президент Абхазии Аслан Бжания болен коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«У президента Абхазии Аслана Бжания выявлен коронавирус», - рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Лечение главы республики проходит амбулаторно, он чувствует себя хорошо. Самоизоляция президента проходит в официальной резиденции в Сухуме, он продолжает работать в удаленном режиме.

На сегодня 27 декабря в стране Абхазии зафиксировано 2 579 случаев заражения коронавирусом COVID-19.