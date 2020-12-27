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Более миллиона должников в России составляют пенсионеры

Ирина Киселенко
18:32 27.12.2020
Процентная доля должников одинакова и составляет 50% женщин, 50% мужчин.
Более миллиона должников в России составляют пенсионеры
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В базу данных судебных приставов попали более миллиона российских пенсионеров из-за кредитных долгов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

По состоянию на 1 ноября 2020 года «на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников - физических лиц в пользу кредитных организаций».

Процентная доля должников одинакова и составляет 50% женщин, 50% мужчин. Вместе с тем, «по 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста».

За 10 месяцев этого года судебные приставы взыскали со всех должников – физических лиц 111,3 миллиардов рублей, передает ТАСС.

Ранее в преддверии Нового года в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассказали, что в списках невыездных должников числятся более четырех миллионов россиян. Это на 700 тысяч больше, чем годом ранее (3,4 миллиона человек), и в 2,5 раза больше, чем три года назад (1,7 миллиона человек). Ограничение выезда, как правило, применяется к большей части злостных неплательщиков алиментов и примерно к трети должников по кредитам. Чаще всего ограничивать выезд из страны за последние годы стали гражданам, забывающим оплатить долги за ЖКХ. Всего за 11 месяцев 2020 года приставы вынесли 8,3 миллиона таких постановлений в отношении граждан РФ.

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