Песков рассказал о планах в новом году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готова к любым недружественным проявлениям, которые в следующем году никуда не исчезнут.

«Очевидно, что, когда мы проснемся 1 января, встретив Новый год, COVID-19 никто не отменит, он никуда не уйдет. И очевидно, что 1 января мировая экономика не вырастет на 5%», - сказал Песков в эфире канала «Россия-1».

Он подчеркнул, что Россия – важный участник в международном сообществе.



По словам Пескова, разногласия могут быть, и «мы, конечно же, будем четко ориентироваться по нашей собственной красной линии, они не исчезнут никогда».



Также отмечено, что Москва готова к любым недружественным проявлениям, которые, «к сожалению, тоже в следующем году никуда не исчезнут».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2» являются «неприкрытой ковбойской рейдерской» атакой. В Кремле оценили влияние действий США по введению санкций на развитие проекта «Северный поток - 2». Как заявил Песков, главное - заинтересованность всех партнеров вне плоскости американских препятствий.