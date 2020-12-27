Назван новый симптом рака печени
Ученые отметили, что зачастую заболевание проходит бессимптомно.
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Врачи Великобритании сообщили о симптомах, которые могут сигнализировать о раке печени. По их словам, следует насторожиться при изменении цвета стула. Об этом сообщило издание Express.
Зачастую рак печени протекает бессимптомно – сообщить о нем может бледный цвет стула.
Среди других симптомов онкологии врачи отметили похудение, тошноту, потерю аппетита, повышенную температуру и боли в области живота.