Назван новый симптом рака печени

Врачи Великобритании сообщили о симптомах, которые могут сигнализировать о раке печени. По их словам, следует насторожиться при изменении цвета стула. Об этом сообщило издание Express.

Зачастую рак печени протекает бессимптомно – сообщить о нем может бледный цвет стула.

Среди других симптомов онкологии врачи отметили похудение, тошноту, потерю аппетита, повышенную температуру и боли в области живота.