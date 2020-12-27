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«Зубная паста пахнет бензином»: COVID-19 исказил обоняние жительницы Кента

Алексей Курильченко
17:38 27.12.2020
Запахи некоторых блюд стали для нее «невыносимыми».
«Зубная паста пахнет бензином»: COVID-19 исказил обоняние жительницы Кента
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, Globallookpress

В Великобритании у 44-летней пациентки Сары Говьер после заболевания коронавирусной инфекцией исказилось чувство обоняния. По словам женщины, запах еды для нее стал «невыносимым», а зубная паста стала пахнуть бензином. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Говьер переболела коронавирусом в мае, но последствия остались до сих пор.

Из-за этого женщина значительно похудела – она не могла есть свои любые блюда. По ее словам, она даже не может войти в помещение, где кто-то готовил или ел.

«Поначалу все было нормально, только кофе пахло как сигаретный дым или выхлоп автомобиля. Затем чеснок и лук стали пахнуть просто отвратительно. Из-за того, что они есть практически в каждом рецепте, мне очень тяжело готовить» - рассказал Сара изданию.

По словам врачей, синдром Сары называется «паросмия». Сейчас женщина активно общается с пользователями соцсетей, которые также утратили обоняние из-за коронавируса и ищут способы вернуть возможность чувствовать прежние запахи.

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