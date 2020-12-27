Неудачливый гонщик из Ярославля стал героем соцсетей
Инцидент произошел в центре города, никто не пострадал.
© Видео: Артем Сетков, yar_live, ВКонтакте © Фото: Артем Сетков, yar_live, ВКонтакте
Водитель в Ярославле решил продемонстрировать свой навык вождения на заснеженной дороге и «подрифтовать», но не вписался в поворот. Видео с неудавшимся маневром выложил в соцсети.
«Явно видно, что до героев американских блокбастеров водителю далековато» - рассказал местному изданию 76.ru активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.
Он пожелал водителю профессионального роста и посоветовал отрабатывать навыки управляемого заноса на специальных площадках. По его словам, на пути гонщика не оказалось других автомобилей и пешеходов.