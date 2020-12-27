Четыре человека стали жертвами ДТП под Оренбургом
ДТП произошло на 352-м км автодороги Самара - Оренбург.
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При столкновении легкового автомобиля и грузового фургона в Оренбургской области погибли четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
От полученных травм водитель автомобиля Lada Granta и два человека, в том числе и ребенок скончались на месте. Один малолетний пассажир был доставлен в больницу, передает ТАСС.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.