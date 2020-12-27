Четыре человека стали жертвами ДТП под Оренбургом

При столкновении легкового автомобиля и грузового фургона в Оренбургской области погибли четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

От полученных травм водитель автомобиля Lada Granta и два человека, в том числе и ребенок скончались на месте. Один малолетний пассажир был доставлен в больницу, передает ТАСС.



Обстоятельства ДТП устанавливаются.