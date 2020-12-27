Ученые объяснили высокую заразность нового штамма коронавируса

Британские исследователи заявили о том, что из-за особенностей проникновения нового штамма коронавируса в организм, заражению сильнее всего подвержены дети. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Профессор Имперского колледжа Лондона Венди Барклай отметила, что «старой» версии вируса было сложнее связываться с рецептором ACE2. У взрослых эти рецепторы концентрируются в носу и горле – поэтому они были более подвержены заражению, чем дети.

Новый штамм с большей легкостью преодолевает это рецепторы, поэтому, дети подвержены заражению в той же степени, что и взрослые.