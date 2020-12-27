Шторм Бэлла затопил регионы Великобритании и вынудил людей покинуть свои дома

На территорию Великобритании обрушился шторм Бэлла – регионы страны оказались затоплены, а многие жители остались без электричества. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным синоптиков, шторм принесет в страну сильный ветер, ливень и метель. Штормовые предупреждения объявлены практически во всех регионах страны.

Несколько тысяч британцев были вынуждены покинуть свои дома. В графствах Хэмпшир и Дорсет остановлено движение поездов из-за угрозы затопления железнодорожных путей.

По сообщениям полицейской службы, эвакуировать жителей из своих домов пришлось, несмотря на карантин, объявленный из-за появления в стране нового штамма коронавируса.