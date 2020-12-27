Шторм Бэлла затопил регионы Великобритании и вынудил людей покинуть свои дома
Некоторые регионы страны оказались без электричества.
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На территорию Великобритании обрушился шторм Бэлла – регионы страны оказались затоплены, а многие жители остались без электричества. Об этом сообщает издание The Sun.
По данным синоптиков, шторм принесет в страну сильный ветер, ливень и метель. Штормовые предупреждения объявлены практически во всех регионах страны.
Несколько тысяч британцев были вынуждены покинуть свои дома. В графствах Хэмпшир и Дорсет остановлено движение поездов из-за угрозы затопления железнодорожных путей.
По сообщениям полицейской службы, эвакуировать жителей из своих домов пришлось, несмотря на карантин, объявленный из-за появления в стране нового штамма коронавируса.