Для педвузов 30 и 31 декабря объявлено выходными

Для педагогических вузов 30 и 31 декабря в этом году будут нерабочими, об этом заявил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«И еще одно важное объявление в части работы педагогических вузов, поздравляя всех студентов и преподавательских состав с наступающим новым годом, я хочу заявить, что мы планируем сделать нерабочими для них днями 30 и 31 декабря», - заявил он в интервью «Российской газете».

Ранее правительство утвердило выходные дни в 2021 году. Согласно постановлению правительства Российской Федерации, 5 ноября и 31 декабря 2021 года станут выходными днями. Это обусловлено тем, что 2 и 3 января нового года выпадают на субботу и воскресенье и являются праздничными днями. Постановление о праздничных днях доступно на сайте правительства РФ.