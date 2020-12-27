Улитки и утиная нога: при раскопках в Помпеях обнаружили уличный киоск с остатками пищи

Археологи в Италии обнаружили полностью сохранившийся уличный киоск, в котором имеются даже остатки пищи во время раскопок на месте древнеримского города Помпеи. Как поясняется на сайте археологического парка Помпеи, речь идет о термополии - это древнеримское подобие современного уличного киоска, в котором продается еда.

«Это еще одно представление о повседневной жизни в Помпеях и возможности для изучения этого термополия исключительны, поскольку впервые территория такого рода раскопана полностью. Благодаря современным технологиям теперь можно провести все ее исследования, которые только возможны», - отметил директор археологического парка Массимо Осанна.

Хотя подобные находки встречались во время раскопок древнего города, который погиб в 79 году н. э. вследствие катастрофического извержения Везувия, данный термополий - является уникальным. Археологи сообщили, что там сохранились украшавшие прилавок фрески, которые изображали продававшиеся продукты, и непосредственно сами остатки пищи.

Внутри одного из контейнеров, например, был обнаружен фрагмент утиной кости. Кроме того, найдены следы свинины, козлятины, рыбы и улиток, что говорит о разнообразии продуктов животного происхождения, которые использовались при приготовлении блюд.

Древнеримский город Помпеи, находящийся недалеко от Неаполя, был впервые обнаружен в 1592 году, однако раскопки на месте одной из самых жутких катастроф в мировой истории начались лишь в 1748 году. Сейчас «мертвый город» Помпеи представляет собою музей под открытым небом.