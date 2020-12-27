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Теплый прием: с какой погодой россияне встретят Новый год

Анна Берестовая
01:57 27.12.2020
В праздничный день погода будет ветреной и влажной.
Теплый прием: с какой погодой россияне встретят Новый год
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

В день празднования Нового года температура воздуха на территории Европейской России будет аномально теплой и превысит норму на семь-восемь градусов. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В среду, 30 декабря, погода будет ветреной и влажной. Возможны осадки в виде мокрого снега, снега или мороси. Приблизительно то же ожидается на следующий день.

«В четверг аналогичная ситуация», - цитирует его РИА Новости.

Потепление в регионы принесет движущийся с запада циклон. С ночи вторника до 31 декабря температура вырастет на 10-15 градусов. Столбики термометра в праздничный день будут колебаться в районе от -2 до +2 градусов.

Ранее синоптик сообщал, что начало недели в Европейской России станет по-настоящему зимним. Жителей этой части страны ждут морозы до -10-15 ночью и -5-10 днем, а также метели и снегопады.

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