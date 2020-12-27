В стране и мире Яркая вспышка над Калифорнией стала объектом для споров Алексей Курильченко Загадочный объект запечатлели жители округа Орандж. © Фото: LUFOS, Youtube Жители штата Калифорния, празднующие Рождество, увидели в небе загадочный объект продолговатой формы. НЛО излучал яркое свечение. Об этом сообщило издание Daily Star. Некоторые американцы в шутку назвали появление НЛО прибытием Санта Клауса. Пользователи Сети пожаловались на плохое качество видео. «Неужели ни у кого не оказалось телефона с нормальной камерой? Это просто увеличенная картинка светлого пятна. Я верю в инопланетян, но давайте не будем притворяться!» - отметил один из пользователей Youtube. Ранее аналогичный объект возник над Калифорнией в мае этого года. Похожи НЛО был зафиксирован в небе над Лос-Анджелесом. Некоторые местные жители предполагают, что неопознанный объект на самом деле был отражением лампы проектора, который направили в небо. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика