Яркая вспышка над Калифорнией стала объектом для споров
Жители штата Калифорния, празднующие Рождество, увидели в небе загадочный объект продолговатой формы. НЛО излучал яркое свечение. Об этом сообщило издание Daily Star.
Некоторые американцы в шутку назвали появление НЛО прибытием Санта Клауса. Пользователи Сети пожаловались на плохое качество видео.
«Неужели ни у кого не оказалось телефона с нормальной камерой? Это просто увеличенная картинка светлого пятна. Я верю в инопланетян, но давайте не будем притворяться!» - отметил один из пользователей Youtube.
Ранее аналогичный объект возник над Калифорнией в мае этого года. Похожи НЛО был зафиксирован в небе над Лос-Анджелесом. Некоторые местные жители предполагают, что неопознанный объект на самом деле был отражением лампы проектора, который направили в небо.