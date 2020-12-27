В стране и мире Песков: Путин будет прививаться Ирина Киселенко Глава государства ждал завершения всех формальностей. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Президент России Владимир Путин сообщил, что будет прививаться от COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает», - сказал Песков. Президент принял решение о вакцинации и «ждал завершения всех формальностей», - рассказал представитель Кремля в эфире канала «Россия-1». Ранее в Министерстве здравоохранения РФ одобрили применение вакцины «Спутник V» созданной Институтом Гамалеи при участии Министерства обороны для старшего поколения. Экспертиза подтвердила ее безопасность и эффективность для людей старше 60 лет. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. 15 декабря во всех российских регионах началась вакцинация от COVID-19. Вакцинация от коронавируса является бесплатной и добровольной. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика