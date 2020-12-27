В стране и мире Песков назвал «ковбойской атакой» санкции против «Северного потока-2» Ирина Киселенко Несмотря на санкции, участникам проекта удается продолжать работу и «приближаться к его завершению». © Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2» являются «неприкрытой ковбойской рейдерской» атакой. «Давайте возьмем «Газпром», который работает вместе со своими европейскими партнерами над «Северным потоком 2». Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против «Северного потока 2», - сказал Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин.». Ранее в Кремле оценили влияние действий США по введению санкций на развитие проекта «Северный поток - 2». Как заявил Дмитрий Песков, главное - заинтересованность всех партнеров вне плоскости американских препятствий. После этого Песков подчеркнул, что российская сторона и зарубежные партнеры заинтересованы в «финализации в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа». Прогнозировать, успеет ли администрация Дональда Трампа своими действиями навредить «Северному потоку - 2», пресс-секретарь не стал, сославшись на то, что у правительства есть свои задачи, которые необходимо решать. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика