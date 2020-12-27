Власти Челябинской области проверят информацию о корпоративе чиновников

Власти Челябинской области проведут проверку по факту нарушения правил проведения корпоративов во время пандемии коронавируса.

Ранее в СМИ появилась информация, что в минувшую пятницу полиция региона провела рейд по заведениям и якобы пресекла проведение корпоратива мэрии Верхнего Уфалея.

«В нынешних непростых условиях правительство воздержалось от проведения корпоративов. Советующая рекомендация была дана и органам местного самоуправления. Мы детально разберемся в ситуации и будем держать ее разрешение на особом контроле» - сказал «Звезде» пресс-секретарь Губернатора Челябинской области Сергей Зюсь.

Сотрудники мэрии Верхнего Уфалея утверждают о том, что информация недостоверная, а представители кафе сообщили, что никаких подтверждений нарушения не предоставлено. По словам владельцев заведения, полиция пришла в кафе до 23.00 – тот момент в зале находилось не более 20 человек. Информацию о проведении корпоратива владельцы не подтвердили.