Лавров рассказал, почему бросил хоккей

Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился историей, которая связана с хоккеем. Еще в юношестве Лавров пробовал себя в качестве хоккеиста, но из-за развивающейся близорукости ему пришлось оставить этот вид спорта и перейти на футбол.

Он также отметил, что является давним болельщиком московского «Спартака».



«Я стоял на коньках. Я начинал, кстати, играть в хоккей, а не футбол. В деревне под Ногинском под Москвой. Там был стадион "Спартак", с чего я, собственно, и "загорелся" Спартаком. У нас была команда "Золотая шайба". К валенкам привязывали полозья. Нормальные коньки тогда еще были не у всех. Но играли"», - поделился министр.

Поступив в университет, он снова попробовал себя в роли хоккеиста.



«У нас была сводная команда – с министерством внешней торговли. Ими нас разбавляли точнее. У нас не много было желающих. "Десятая лига" в Москве. Потом, когда близорукость стала развиваться, а контактных линз еще не было, это как-то само собой отпало. Я уже плохо шайбу виде», -сказал Лавров.

Глава МИД РФ также признался, что в принципе мог бы встать на коньки, но «как-то футбол уже захватил», поделился Лавров в интервью «Матч-тв».