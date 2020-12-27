Эксперт по биологической защите рассказал, как защититься от вируса в праздники

Специалист по биологической защите Георгий Фролов рассказал «Звезде», какие меры противовирусной осторожности стоит принять во время проведения праздничных выходных. В первую очередь, он посоветовал не забывать об индивидуальной защите и личной ответственности ни при какой ситуации.

Фролов отметил, что в нынешней эпидемиологической обстановке не станет стыдным поинтересоваться у людей, болели ли они ранее или нет, как себя чувствуют.

Наиболее опасным местом для распространения вирусов он назвал магазины, так как в них многочисленные посетители совершают покупки, постоянно находясь в одном месте и касаясь одних и тех же товаров.

«Здесь нужно очень соблюдать меры безопасности, потому что велика нагрузка, которая идет на магазины. В них приходят и больные люди, безответственные. Особенная ответственность - на руководстве администрации магазина. Необходимо самим соблюдать все требования и следить за тем, чтобы они соблюдались другими», - сказал Фролов.

Одной из рекомендаций специалиста стали прогулки на зимнем морозном воздухе, которые способствуют «вымораживанию» возможной заразы из организма, когда она еще не успела развиться.

«Снег, он всегда на руку идет. Больше нужно гулять, дышать свежим воздухом, двигаться. Играет очень большую роль физическая активность. Но она должна быть только в чистом воздухе», - посоветовал он.

Ранее в Роспотребнадзоре также дали свои рекомендации по празднованию Нового года. Одним из главных правил оказалось проведение торжества на свежем воздухе в компании менее 50 человек.