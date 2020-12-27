В стране и мире В Новой Зеландии завершились съемки сериала «Властелин колец» Алена Миронова По предварительной информации, картина выйдет на экраны в 2021 году. © Фото: Jack Abuin, ZUMAPRESS, Globallookpress Съемки телесериала «Властелин колец» по мотивам одноименного произведения Джона Рональда Руэла Толкина завершились в Новой Зеландии. «Последний кадр из Новой Зеландии. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года», — написал режиссер Хуан Антонио Байона в Instagram. Снимать сериал начали еще в начале 2020 года, однако позже съемки были прерваны из-за пандемии COVID-19. Как сообщает издание The Independent, картина должна выйти на экраны в 2021 году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика