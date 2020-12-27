В Дагестане более 52 тысяч людей остались без воды

В дагестанском городе Избербаш более 52 тысяч людей остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе

В результате происшествия без воды остались 52 147 человек, в том числе 12 тысяч детей. Авария затронула 5 938 домов и 31 социально значимый объект. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное МЧС.

В настоящий момент на месте ЧП работают две бригады из семи человек и четырех единиц техники.