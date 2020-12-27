В российских школах введут новую должность

В российских школах в десяти пилотных регионах введут новую должность советника директора по воспитательной работе. Вакансия на нее откроется с 1 марта 2021 года.

«Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания», - сообщил министр просвещения Сергей Кравцов «Российской Газете».

Глава ведомства напомнил, что по инициативе Владимира Путина были приняты поправки в закон «Об образовании», укрепляющие воспитательную работу в школах, а также введена надбавка в 5 тысяч рублей для всех классных руководителей.