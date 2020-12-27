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Школьники Нагорного Карабаха приняли юнармейскую «Эстафету мира»

Алексей Баранов
12:44 27.12.2020
В рамках акции подростки нарисовали граффити, призывающее к миру и дружбе на земле.
Школьники Нагорного Карабаха приняли юнармейскую «Эстафету мира»
© Фото: «Юнармия»

Дети Нагорного Карабаха приняли «Эстафету мира» от юнармейцев из Краснодара. Акция прошла в Степанакерте в школе №3 имени Грибоедова. На рисунок ушло более пятидесяти баллончиков краски. За четыре часа под руководством профессионального художника школьники изобразили Землю и детей, которые украшают свою планету.

«Все началось с того, что краснодарские школьники нарисовали Кота Леопольда с его известной фразой: "Давайте жить дружно". После этого ребята записали для детей Нагорного Карабаха видеопослание. В преддверии Нового года юнармейцы загадали желание, чтобы во всем мире царили добро и дружба, и решили поделиться этим», - отметил заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Антон Кузнецов.

Граффити находится во дворе учебного заведения. Школьники Нагорного Карабаха, приняв эстафету от юнармейцев Краснодара, передали ее детям всего мира. Планируется, что в ближайшее время акции пройдут в Абхазии, Белоруссии, Приднестровье, Сербии, Италии и других странах. 

«Мир - это главное, что должно быть на нашей земле. Мы должны желать этого всем государствам, которые есть на этой планете. И надо помнить, что война это плохо. И нужно ценить все то время, которое проводишь со своими родными и близкими», - поделилась ученица 11 «А» класса Сусанна Арутюнян.

Школу №3 имени Грибоедова основали в 1943 году. В настоящее время здесь обучаются более 600 детей. После перемирия в связи с возникшим конфликтом в Нагорном Карабахе школа вновь открыла свои двери 7 декабря 2020 года.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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