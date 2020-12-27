«Вы первыми приходите на помощь»: Зиничев поздравил МЧС РФ с Днем спасателя

В День спасателя поздравления с профессиональным праздником получают работники МЧС РФ. После поздравления от главы России Владимира Путина со словами благодарности к работникам ведомства обратился министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

Министр отметил, что в праздничный день он хочет поздравить пожарных и спасателей, летчиков и горноспасателей, врачей и психологов, то есть всех тех, кто своим ежедневным трудом и преданностью профессии заслужил уважение людей.

«В этом году МЧС России также отмечает и свой 30-летний юбилей. Каждый из Вас, не жалея сил, с честью выполняет свой профессиональный долг. Вы первыми приходите на помощь. Невзирая на опасность, вы боретесь со стихией. Особые слова благодарности хочу выразить нашим ветеранам, стоявшим у истоков создания ведомства. Мы помним и наших погибших товарищей, отдавших свои жизни во имя спасения других. Вечная им память», - заявил Евгений Зиничев.

Министр отметил, что каждый год ряды пожарных и спасателей пополняют молодые и талантливые люди. Именно им и предстоит в дальнейшем укреплять славные традиции Министерства, в основе которых лежат мужество и воля.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в этом году сотрудники МЧС РФ особенно проявили себя в борьбе с эпидемией коронавируса, а также поблагодарил работников ведомства за профессионализм при ликвидации последствий разгула стихии на Дальнем Востоке и разлива топлива в Норильске.