В зоопарке Ростова-на-Дону впервые за 32 года родился белый медвежонок

В Ростове-на-Дону в зоопарке родился белый медвежонок. Событие произошло первый раз за 32 года.

Как сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко, пополнение произошло в медвежьей семье Кометы и Айона. Новый обитатель зоопарка сейчас находится с самкой в берлоге.

«Малыш родился весом около 500 грамм. Самка сразу проявила себя как ответственная мать. Впервые за всю многолетнюю историю зоопарка, медведица самостоятельно кормит малыша!», - написал Логвиненко в своем Instagram, назвав рождение медвежонка новогодним чудом.

Его пол пока неизвестен - чтобы не беспокоить семейство, сотрудники зоопарка наблюдают за ними только по видеокамерам. Увидеть медвежонка можно будет весной.

Белая медведица Комета родилась в 2012 году в зоопарке чешского города Брно, спустя два года она переехала в зоопарк Ростова-на-Дону. Белый медведь Айон прибыл из Ижевского зоопарка в начале 2019 года. В 2008 году белый медведь был занесен в Красную книгу как животное, находящееся под угрозой исчезновения.