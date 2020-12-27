Собянин объявил о начале записи москвичей старше 60 лет на вакцинацию

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте записи на вакцинацию для жителей старше 60 лет. Об этом он сообщил в своем блоге.

«Это здорово. Потому что пожилые люди - самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию», - написал Собянин.

Ранее врачи назвали признаки тяжелого течения COVID-19 у людей пожилого возраста. На тяжесть заболевания может указывать выраженный синдром старческой астении, среди признаков которого: общая слабость, склонность к падениям.