В стране и мире В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России «британского» штамма COVID-19 Алена Миронова Заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что даже в случае появления он не принесет ничего глобального. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press В России отсутствует «британский» штамм коронавируса. Об этом заявил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но если она появится, то она не несет ничего глобального и страшного», — заявил Горелов в эфире канала «Россия 1». Ранее стало известно о распространении в Великобритании нового, более заразного, штамма коронавируса, после чего многие государства ограничили транспортное сообщение с королевством.



Вирусолог рассказала, как можно противостоять новой мутации. Ее опасность состоит в том, что он стал более заразным, однако его патогенность ровно такая же, как и у первоначального, поэтому, прежде всего, необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим, а также социальную дистанцию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика