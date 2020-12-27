В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России «британского» штамма COVID-19
В России отсутствует «британский» штамм коронавируса. Об этом заявил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но если она появится, то она не несет ничего глобального и страшного», — заявил Горелов в эфире канала «Россия 1».
Ранее стало известно о распространении в Великобритании нового, более заразного, штамма коронавируса, после чего многие государства ограничили транспортное сообщение с королевством.
Вирусолог рассказала, как можно противостоять новой мутации. Ее опасность состоит в том, что он стал более заразным, однако его патогенность ровно такая же, как и у первоначального, поэтому, прежде всего, необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим, а также социальную дистанцию.