В России разработают аналог лекарства Трампа от COVID-19

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал разработку аналога лекарства от COVID-19, которым лечился Дональд Трамп. Предварительно его ожидают к концу 2021 года.

«Да, по некоторым направлениям мы сейчас получили гранты. Одна из моих основных лабораторий исключительно этим и занимается», — передает ТАСС слова директора центра Александра Гинцбурга.

Отмечается, что особенностью этого лекарства будет являться его состав - моноклональные антитела, которые защищают от вируса. Однако получать их будут не из организма человека, а генно-инженерным способом в концентрированном виде.

Напомним, во время лечения от новой коронавирусной инфекции Дональд Трамп принял коктейль из антител - лекарство Regeneron. Позднее он отметил, что после этого почувствовал себя «как супермен».