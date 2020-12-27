Песков рассказал, как Путин проведет праздники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства собирается провести новогодние праздничные дни. Представитель Кремля заявил, что график Владимира Путина не изменится и будет рабочим, но без каких-либо крупных мероприятий.

«Рабочие встречи постоянны, они не прекращаются, совещания и так далее. Он никогда не прерывается на какие-то праздники», - сказал Песков.

В числе мероприятий в праздничный период будут встречи с зарубежными лидерами, но без заграничных поездок из-за коронавирусных ограничений.

Ранее стало известно, как проведет праздники Дональд Трамп. Последние праздники в качестве президента он отметит в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, куда прибудет в конце декабря.