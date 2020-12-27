WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов с нового года

Начиная с 2021 года приложение WhatsApp не будет работать на смартфонах со старыми версиями операционной системы. Поддерживаться мессенджер начнет с Android 4.0.3 и iOS 9.

Для того, чтобы пользоваться WhatsApp на смартфонах ранних версий, следует установить необходимые обновления. Такую информацию сообщает Mirror. Пользователям также советуют не забыть сделать резервную копию материалов приложения, чтобы не потерять нужные сообщения и файлы.

Ранее эксперт указал, что для переноса чатов WhatsApp на другой телефон, следует заранее включить на устройстве, которое человек собирается заменить, функцию ежедневной активации данных. Это даст возможность использовать облачное хранилище и сохранить контент.