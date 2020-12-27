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WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов с нового года

Анна Берестовая
01:01 27.12.2020
Мессенджер начнет поддерживаться с Android 4.0.3 и iOS 9.
WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов с нового года
© Фото: Marius Bulling via www.imago-ima www.imago-images.de Globallookpress

Начиная с 2021 года приложение WhatsApp не будет работать на смартфонах со старыми версиями операционной системы. Поддерживаться мессенджер начнет с Android 4.0.3 и iOS 9.

Для того, чтобы пользоваться WhatsApp на смартфонах ранних версий, следует установить необходимые обновления. Такую информацию сообщает Mirror. Пользователям также советуют не забыть сделать резервную копию материалов приложения, чтобы не потерять нужные сообщения и файлы.

Ранее эксперт указал, что для переноса чатов WhatsApp на другой телефон, следует заранее включить на устройстве, которое человек собирается заменить, функцию ежедневной активации данных. Это даст возможность использовать облачное хранилище и сохранить контент.

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