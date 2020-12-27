Запуск фейерверка едва не завершился трагедией в Приморье

Запуск фейерверка в городе Артеме Приморского края чуть не завершился трагедией.

Молодой человек неудачно зажег петарду возле одного из клубов. Она неожиданно взорвалась в самом начале зажигания. Юноша успел отбежать в сторону. Видео с произошедшим инцидентом опубликовал местный портал PrimaMedia.ru.

Ранее эксперт назвал главные правила безопасности при запуске салюта. Прежде всего необходимо учитывать погодные условия и правильно выбрать место запуска пиротехники.