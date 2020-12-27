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Главы Минобороны и МЧС возложили цветы к памятнику спасателям в Москве

Алена Миронова
11:06 27.12.2020
Сергей Шойгу и Евгений Зиничев возложили бордовые розы к скульптурам, посвященным спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава МЧС Евгений Зиничев возложили цветы к памятнику спасателям и пожарным в Москве.

Монумент объединяет в себе три скульптуры, посвященные спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС. Он установлен на Кременчугской улице и обращен в сторону улицы Ватутина, где располагается здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Сергей Шойгу и Евгений Зиничев возложили бордовые розы ко всем трем композициям.

27 декабря в России отмечают День спасателя. Его также празднуют специалисты поисковых и аварийно-спасательных служб ВС РФ.

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