Юнармейцы выступили на открытии ледового катка на Соборной площади Главного Храма ВС РФ

Юнармейцы стали свидетелями исторического события - на Соборной площади Главного Храма Вооруженных Сил появился ледовый каток площадью 3000 квадратных метров и вместительностью больше 400 человек. Крупнейшую новогоднюю площадку Подмосковья торжественно открыл министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Гостям церемонии презентовали несколько зон с зимними активностями, главной из которых стал каток.

Юнармейцы дали старт зимнему фестивалю: мальчишки и девчонки в красных беретах устроили танец с горящими снежинками. Номер поставили под песню от «Юных Александровцев».

«Сейчас, когда сложная эпидемиологическая ситуация диктует нам свои жесткие правила и все мы вынуждены находиться на самоизоляции, очень важно было создать ребятам праздничное настроение. Активисты “Юнармии” не подкачали. Наш номер был самым ярким и зрелищным. Такие спортивно-зрелищные объекты помогут в новогодние праздники не растерять форму и активно проводить время на свежем воздухе», - рассказал начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Юнармейцев поддержали на льду воспитанники центра военно-патриотического воспитания «Авангард».

«Это только начало, дальше будет еще интереснее. И непременно с соблюдением всех необходимых санитарно-гигиенических требований», - пообещала директор АНО «Авангард» первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Дарья Борисова.

Фотозоны, снежные забавы, самый большой в Подмосковье тюбинговый спуск, мастер-классы, тридцатиметровая ель, 50 тысяч лампочек, которые освещают площадь у Главного Храма Вооруженных Сил. Площадь ярмарки – больше двух гектаров и здесь каждому найдется занятие по душе. Юнармеец Яна Смоленская планирует частенько заглядывать сюда на зимних каникулах вместе с родителями и друзьями.

© «Юнармия»

«Скоморохи, ростовые куклы, гирлянды, грандиозный фейерверк. Сегодня я, как будто, в сказку попала. Кроме фантастического настроения удалось, так сказать, прокачать свои новогодние компетенции в лепке снежных фигур. Так что я тоже внесла свой вклад в оформление этого волшебного места. Мой снеговик получился самым заметным – он у меня нарядный, веселый и добрый. Вот-вот побежит раздавать подарки», - подчеркнула Яна.

© «Юнармия»

В социальных сетях Движения стартовал челлендж #Новыйгодвстилеюнармии. Юнармейцы выкладывают фотографии, где своим примером показывают, как важно вести здоровый образ жизни. Ведь юнармейский Новый Год он именно такой – активный и веселый. Авторов лучших работ наградит Дедушка Мороз.