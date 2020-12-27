Время чудес: во всероссийской акции «Елка желаний» приняли участие 26 тысяч детей

Всероссийская акция «Елка желаний» продолжает исполнять детские мечты. По всей стране дети пишут записки со своими пожеланиями. Для них это, как правило, фантастика, но практически все желания исполнимы. В роли добрых волшебников выступают руководители всех рангов, исполнительная власть. Два года назад эту акцию запустил резидент России Владимир Путин.

У 10-летнего Саши Колесникова сахарный диабет, он каждый день принимает лекарства. Но сегодня для него главное лекарство - предвкушение, что желание, которое он загадал, вот-вот сбудется. Сначала у него была идея загадать ноутбук, но когда сказали, что можно загадать все, что угодно, мальчик передумал - захотел обнять панду. Об этом он рассказал волонтерам, а те - президенту. Путин пообещал приложить максимальные усилия для того, чтобы желание сбылось.

И вот на встречу с Сашей выходит панда Жуи. Саша впервые узнал, что такое ветеринарный тренинг - это развлечение для животных. Жуи учат вытягивать лапу, держать кисть и рисовать картины.

«Елка желаний» появилась два года назад. За это время она сделала счастливее почти 8000 детей. Осуществить чью-то мечту - не меньшая радость, чем получить подарок самому.

Еще один участник акции, Дима, услышав свою фамилию по телевизору, замер. Он и представить не мог, что его мечта вот так просто сбудется. Новый год на то и время чудес, чтобы желание не просто сбывались, а даже превосходили все ожидания. Путин и олимпийский чемпион Валерий Каменский прокатились с Димой на коньках на Красной площади. Сыграть в хоккей с президентом - немногие могут таким похвастаться.

Кирилл Жижин из Удмуртии тоже загадал спортивное желание - мечтал о классных беговых лыжах. Шар с его желанием снял с елки глава региона. А в роли деда мороза выступил вице-чемпион зимних олимпийских игр в Сочи Максим Вылегжанин.

Восьмилетняя Розалина из Москвы мечтала поплавать с дельфинами. И вот за неделю до Нового года она обнимает и даже целует дельфина. Желание исполнил глава Минобрнауки. А потом Розалина познакомится с подводным миром и получит поздравление от Деда Мороза-водолаза.

Открытки с самыми искренними желаниями оказались в том числе и в руках премьер-министра Михаила Мишустина и кабинета министров: глава правительства подарит Наде из Тверской области синтезатор, глава Министерства иностранных дел устроит Алине из Саратовской области плавание с дельфинами, министр обороны выберет графический планшет для Жени из Москвы.

Студия в здании Совета Федерации тоже превращается в мастерскую исполнения желаний. На связь с Валентиной Матвиенко выходит восьмилетний Салим с мамой. Мальчик сейчас на лечении в Санкт-Петербурге: ему предстоит трансплантация костного мозга, но он верит, что скоро поправится, поэтому загадывает спортивное желание - теннисную ракетку. Салим получил долгожданный подарок прямо во время видеосвязи.

В этом году на «Елках желаний» - 26 тысяч писем от детей, в два раза больше, чем в прошлом. Такие сказочные деревья стоят по всей стране - в министерствах и администрациях регионов. Стать Дедом Морозом может каждый - достаточно зайти на сайт елкажеланий.рф и исполнить чью-то детскую мечту.