Путин отметил роль МЧС в борьбе с COVID-19 и работу после разлива топлива в Норильске

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за службу работников МЧС России. Поздравляя сотрудников министерства с Днем спасателя, глава государства отметил, как четко и слаженно в этом году они проявили себя в борьбе с эпидемией коронавируса, а также поблагодарил работников ведомства за профессионализм при ликвидации последствий разгула стихии на Дальнем Востоке и разлива топлива в Норильске.

«Хочу сказать самые добрые слова ветеранам ведомства и, конечно, поблагодарить весь коллектив МЧС России за результативную работу в текущем году. Все это время неизменной и ключевой для сотрудников ведомства была самая главная задача - надежно защищать граждан, их жизнь, здоровье, имущество от природных и техногенных угроз», - подчеркнул президент.

Одним из важнейших направлений работы МЧС РФ является оказание гуманитарной помощи другим странам, и Россия всегда делает это бескорыстно и не ради каких-либо политических выгод.

«Сложнейшая благородная задача, которую вы сейчас решаете - организация гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха. Добавлю, что всего за прошедшие 30 лет силами МЧС проведено более 500 гуманитарных операций за рубежом», - сказал Владимир Путин.

Во всем мире знают, что Россия поможет и всегда направит своих спасателей и специалистов туда, где особенно тяжело, которые доставят людям все самое необходимое - продукты, лекарства, одежду, окажут экстренную медицинскую и психологическую помощь тем, кто оказался в отчаянном положении.

Работа специалистов МЧС РФ постоянно модернизируется и совершенствуется на всех уровнях.

«Это и противопожарная служба, и воинско-спасательные, поисково-спасательные и горно-спасательные формирования, ведомственная авиация, подразделения, обеспечивающие безопасность на водных объектах, арктические центры МЧС», - пояснил глава государства.

Однако нужно не останавливаться на достигнутом и наращивать возможности единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, используя в полной мере преимущества современных подходов к прогнозированию рисков. Это необходимо для того, заявил президент РФ, чтобы минимизировать ущерб от стихийных бедствий, пожаров, наводнений, аварий и, самое главное, - сберечь жизни и здоровье людей.