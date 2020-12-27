Японские ученые назвали способ легко омолодить лицо и тело

Выглядеть более молодо можно за счет увеличения мышечной массы тела. Об этом рассказа профессор факультета спортивного здоровья японского Университета Рицумейкан Сатоси Фудзита.

Спортивные упражнения, по словам специалиста, способствуют сохранению эластичности кожи и оказывают положительное влияние на ее структуру. Мышечная нагрузка ведет к утолщению кожи, что уменьшает количество морщин.

Кроме того, для набора мышечной массы требуется употребление продуктов, богатых протеином, таких как рыба и молочные продукты. Делать это, по словам Фудзита, лучше после занятий спортом. Об этом пишет Nihon Keizai.

Ранее врач-диетолог назвала продукт, способствующий поддержанию красоты, молодости, а также крепости костей, зубов и ногтей. Им оказался ананас, стимулирующий энергетический обмен на молекулярном уровне.