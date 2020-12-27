Тела маленьких детей и отца были найдены в автомобиле в Башкирии

В Башкирии в салоне автомобиля были найдены тела 37-летнего мужчины и двоих маленьких детей. По предварительным данным, причиной смерти людей стало отравление угарным газом.

В Следственном комитете России указали, что ранее в полицию поступил вызов о похищении детей. Житель Уфы после ссоры с женой забрал годовалую дочь и шестилетнего сына и уехал на своем автомобиле в неизвестном направлении.

Тела детей и отца были найдены через несколько часов после организации их поисков в Давлекановском районе. В настоящее время разрабатывается версия, согласно которой мужчина самостоятельно убил дочь с сыном и себя, пустив газ в машину.