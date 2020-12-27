Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в 26 тысяч долларов

В ходе торговой сессии на бирже торгов криптовалютами 26 декабря самая известная из них - биткоин - подорожала сразу на 7,6%, достигнув показателя в 26 365 тысяч долларов. Таким образом, биткоин снова обновил исторический максимум, сообщает портал CoinDesk.

Прошлый рекорд стоимости был зафиксирован в воскресенье, 20 декабря, когда цена за один биткоин преодолела отметку в 24 тысячи долларов.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Стремительный рост популярности электронной денежной единицы произошел в последние годы.