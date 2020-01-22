На Сахалине около 300 рыбаков находятся на отколовшейся льдине

На юго-восточном побережье Сахалина в районе мыса Свободный утром 22 января произошел отрыв льда в заливе Мордвинова на несколько десятков метров от берега. В результате отрезанными от суши оказались около трехсот рыбаков со снегоходами, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.



Добраться до берега рыбаки не могут из-за больших трещин во льду. Некоторые из них достигают трех метров в ширину, поэтому перепрыгнуть с льдины на льдину невозможно.

Для спасения рыбаков-любителей выдвинулись сотрудники МЧС России. 18 человек, 14 единиц техники привлечены для эвакуации попавших в беду людей. Для спасения рыбаков со льдин ко взлету готовится вертолет Ми-8 МЧС России.