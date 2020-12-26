Врач рассказал, как укрепить легкие после коронавируса

Доктор медицинских наук, заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал о том, как укрепить легкие после коронавируса.

Он отметил, что процесс восстановления легких у каждого проходит индивидуально, в своем режиме. При условии здорового образа жизни организм способен восстановиться самостоятельно. Эксперт подчеркнул, что в этом процессе очень важно правильно и разнообразно питаться, отказавшись от диет, которые могут негативно отразиться на иммунной системе.

«Недоедание, белковое голодание, неполноценная однообразная пища, пусть даже это будет молочно-растительная пища, – все это не дает хороших белков, витаминов, микроэлементов», - передает Sputnik слова врача.

Эксперт рекомендует воздержаться от приема обильно мучнистой пищи, которая вызывает повышенное газообразование в кишечнике. Питание можно дополнить специальной гимнастикой, что отразится сразу напрямую на иммунитете.

Помимо прочего, важно следить за дыханием человека. Если оно нарушено, то необходимо измерить уровень кислорода, силу дыхательной мускулатуры. Врач подчеркнул, что если человек курит, его легкие никогда не восстановятся полностью.