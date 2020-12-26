На улице в Берлине произошла стрельба

На улице в районе Кройцберг в Берлине рано утром в субботу произошла стрельба. Пострадали четыре человека. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Отмечается, что одного из раненых обнаружили в Ландвер-канале. Мужчину с травмой ноги достали из воды. Причина и обстоятельства стрельбы пока неизвестны. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Ведутся поиски участников инцидента. В операции также задействован вертолет.