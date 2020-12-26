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Названо время начала новогоднего салюта в Москве

Алена Миронова
09:18 26.12.2020
Первый фейерверк состоится сразу после боя курантов на Большом Москворецком мосту.
Названо время начала новогоднего салюта в Москве
© Фото: Wu Zhuang, ZUMAPRESS, Globallookpress

В новогоднюю ночь запуск салютов в Москве планируется на 11 площадках. Первый из них состоится ровно в полночь на Большом Москворецком мосту.

Часом позже салюты запустят сразу на 10 городских точках: на Поклонной горе, в Ново-Переделкино, в парке «Дружбы» в Ховрино, в саду имени Мичурина на ВДНХ, на территории городка имени Баумана в Измайлово, в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники, на территории парка Южное Бутово, на территории парка «Митино», на Озерной аллее в Зеленограде и на улице Физическая в Троицке.

Проезд в московском метро и на МЦК в ночь с 31 декабря на 1 января будет бесплатным. Отмечается, что с 1 по 9 января не придется платить и за парковки.

Ранее звонарь Кремля рассказал, когда на самом деле наступает новый год. По его  словам, это происходит с первым звуком самого маленького колокола.

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