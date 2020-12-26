Европейцы выставляют на продажу свои рождественские подарки

Европейцы активно выставляют на продажу свои рождественские подарки.

До конца дня в Интернете прогнозируется появление не менее чем 200 тысяч объявлений о перепродаже подарков. Об этом сообщает газета Le Parisien. Отмечается, что тенденция избавления от ненужных вещей особенно широко распространилась во Франции.

Ранее маркетолог раскрыл секреты выгодных новогодних покупок. По его словам, самые идеальные дни для новогодних приобретений наступают в период после окончания новогодних торжеств.