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Европейцы выставляют на продажу свои рождественские подарки

Алена Миронова
09:03 26.12.2020
До конца дня в Интернете прогнозируется появление не менее чем 200 тысяч объявлений о перепродаже подарков.
Европейцы выставляют на продажу свои рождественские подарки
© Фото: Laurie Dieffembacq, ZUMAPRESS, Globallookpress

Европейцы активно выставляют на продажу свои рождественские подарки.

До конца дня в Интернете прогнозируется появление не менее чем 200 тысяч объявлений о перепродаже подарков. Об этом сообщает газета Le Parisien. Отмечается, что тенденция избавления от ненужных вещей особенно широко распространилась во Франции.

Ранее маркетолог раскрыл секреты выгодных новогодних покупок. По его словам, самые идеальные дни для новогодних приобретений наступают в период после окончания новогодних торжеств.

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