В стране и мире Бывший президент Польши Лех Валенса признал себя банкротом Алена Миронова До пандемии COVID-19 экс-глава государства выступал с лекциями в университетах разных стран. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MATEUSZ SLODKOWSKI, FOTONEWS, Globallookpress Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса признал себя банкротом. «В этом году от меня никто не получит подарков, потому что я банкрот. Было время, что у меня были средства, я их раздавал. Раздал и остался с пустым карманом», — сказал Валенса в беседе с телеканалом Polsat News. Политик отметил, что раньше ему хватало заработанных средств. Еще до пандемии новой коронавирусной инфекции экс-глава государства выступал с лекциями в университетах разных стран. После закрытия границ он лишился этого дохода. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика