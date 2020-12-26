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Появились первые фото с места столкновения автобуса и грузовика под Новосибирском

Алена Миронова
07:55 26.12.2020
Рейсовый автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком DAF на трассе в Черепановском районе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ

Появились первые кадры с места столкновения автобуса и грузовика в Черепановском районе Новосибирской области.

© МЧС РФ

В результате ДТП погиб один человек. Количество пострадавших увеличилось до девяти человек - из них трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщается в региональном Минздраве.

© МЧС РФ

ДТП произошло на 108 километре трассы Р-256. Автобус следовал из с. Ярково в г. Черепаново. Угроза возгорания отсутствует.

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