Появились первые фото с места столкновения автобуса и грузовика под Новосибирском

Появились первые кадры с места столкновения автобуса и грузовика в Черепановском районе Новосибирской области.

© МЧС РФ

В результате ДТП погиб один человек. Количество пострадавших увеличилось до девяти человек - из них трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщается в региональном Минздраве.

© МЧС РФ

ДТП произошло на 108 километре трассы Р-256. Автобус следовал из с. Ярково в г. Черепаново. Угроза возгорания отсутствует.