Появились первые фото с места столкновения автобуса и грузовика под Новосибирском
Рейсовый автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком DAF на трассе в Черепановском районе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
Появились первые кадры с места столкновения автобуса и грузовика в Черепановском районе Новосибирской области.
В результате ДТП погиб один человек. Количество пострадавших увеличилось до девяти человек - из них трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщается в региональном Минздраве.
ДТП произошло на 108 километре трассы Р-256. Автобус следовал из с. Ярково в г. Черепаново. Угроза возгорания отсутствует.