Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком под Новосибирском
В результате ДТП погиб один человек, семеро пострадали.
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Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате столкновения рейсового автобуса ПАЗ и грузовика DAF на трассе в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом сообщает ГУМВД по региону.
От полученных травм на месте скончался водитель автобуса. Семеро пострадавших, включая водителя грузовика, доставлены в больницу.
ДТП произошло на 108 километре трассы Р-256. Автобус следовал из с. Ярково в г. Черепаново. Сообщается, что угроза возгорания отсутствует. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МВД и МЧС.