Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком под Новосибирском

Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате столкновения рейсового автобуса ПАЗ и грузовика DAF на трассе в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом сообщает ГУМВД по региону.

От полученных травм на месте скончался водитель автобуса. Семеро пострадавших, включая водителя грузовика, доставлены в больницу.

ДТП произошло на 108 километре трассы Р-256. Автобус следовал из с. Ярково в г. Черепаново. Сообщается, что угроза возгорания отсутствует. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МВД и МЧС.