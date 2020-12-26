США выделят 500 тысяч долларов на программу, направленную на «продвижение демократии» в Боснии и Герцеговине

Госдепартамент США планирует выделить до 500 тысяч долларов на программу, направленную на «продвижение демократии» в Боснии и Герцеговине.

«Программа направлена на повышение уровня доверия к государственным институтам и институтам гражданского общества, а также на укрепление чувства гражданской идентичности», — передает RT описание документа.

Среди основных задач, на которые предлагается обратить внимание, авторы инициативы выделяют евро-атлантическую интеграцию, борьбу с коррупцией, демократические политические процессы.

Принять участие в программе смогут некоммерческие и неправительственные организации, аналитические центры, организации гражданского общества, образовательные учреждения и независимые СМИ, основанные в Боснии и Герцеговине.